Німеччина передасть Україні два ЗРК Patriot, якщо їх швидко замінять – Пісторіус

Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, але це відбудеться за умови їхньої швидкої заміни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує видання Der Standard.

Пісторіус про Patriot для України

– Ми можемо передати дві наші системи – але не тоді, коли не матимемо надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців, – сказав Пісторіус.

За його словами, передання комплексів Patriot має відбутися лише за умови, що Бундесвер не втратить спроможність проводити навчання через брак систем.

Зараз дивляться

Очільник Міноборони Німеччини заявив, що нині уряд Німеччини розглядає варіанти, які дозволять забезпечити передання Patriot Україні.

— Зараз ми шукаємо рішення, за допомогою яких зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але передумовою для цього є те, що країни, які мають такі системи, готові передати їх зараз, щоб інші могли заплатити за них і вони могли поїхати в Україну, — заявив міністр.

Німеччина готова заплатити за дві системи. Крім того профінансувати купівлю системи протиповітряної оборони Patriot для України готова Норвегія.

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