Суд Гааги скасував арешт деяких активів Газпрому: у чому причина

Суд у Гаазі скасував постанову про арешт активів російського Газпрому у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee B.V. та Gazprom International Projects B.V.

Арешт активів Газпрому: що відомо про справу

За рішенням суду Нідерландів, арешт активів Газпрому може перешкоджати принципу державного імунітету, який забороняє судам однієї держави розглядати дії іншої або підконтрольних їй утворень.

Варто зазначити, що ще у березні 2024 року Газпром намагався продати свою частку у WINZ та інших дочірніх компаніях, які брали участь у розробці родовищ Силліманіт і Вінгейт, із заявленою стартовою ціною угоди €344 млн.

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Як повідомляє видання The Moscow Times, до продажу також входили частки у компаніях Gazprom International UK Limited та Gazprom UK Limited, які володіють інтересами у відповідних консорціумах у Північному морі.

Нагадаємо, що активи Газпрому були арештовані за двома окремими позовами українських компаній Славутич-Інвест та Жнива щодо відшкодування збитків, завданих російською агресією в Україні.

Джерело : Reuters

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