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Марина Мелехова, редактор ленты
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Суд Гааги отменил арест некоторых активов Газпрома: в чем причина

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Фото: Pixabay

Суд в Гааге отменил постановление об аресте активов российского Газпрома в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee B.V. и Gazprom International Projects B.V.

Арест активов Газпрома: что известно о деле

По решению суда Нидерландов, арест активов Газпрома может препятствовать принципу государственного иммунитета, который запрещает судам одного государства рассматривать действия другого или подконтрольных ему образований.

Стоит отметить, что еще в марте 2024 года Газпром пытался продать свою долю в WINZ и других дочерних компаниях, которые участвовали в разработке месторождений Силлиманит и Вингейт, с заявленной стартовой ценой сделки €344 млн.

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Как сообщает издание The Moscow Times, в продажу также входили доли в компаниях Gazprom International UK Limited и Gazprom UK Limited, которые владеют интересами в соответствующих консорциумах в Северном море.

Напомним, что активы Газпрома были арестованы по двум отдельным искам украинских компаний Славутич-Инвест и Жнива по возмещению убытков, нанесенных российской агрессией в Украине.

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Источник: Reuters

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