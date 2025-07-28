В Іспанії викрили школяра, який робив оголені фото однокласниць через ШІ

В іспанській Валенсії правоохоронці відкрили справу проти 17-річного підлітка, якого підозрюють у використанні штучного інтелекту для створення та поширення фейкових оголених зображень своїх однокласниць.

За даними слідства, він публікував контент у соцмережах і, ймовірно, планував продавати зображення через спеціально створений сайт.

Як виявили підозрюваного

Розслідування почалося ще в грудні 2023 року після заяви однієї зі школярок. Вона повідомила про акаунт у соцмережі, створений від її імені, де було опубліковано змонтоване за допомогою ШІ відео. Згодом дівчина виявила ще одну фейкову сторінку, а також вебсайт, на якому рекламувалися подібні матеріали.

Зараз дивляться

За даними поліції, ці акаунти містили зображення кількох неповнолітніх дівчат. Фото були змінені таким чином, щоб люди на них мали вигляд повністю оголених. Зі схожими скаргами звернулися ще 15 школярок.

Поліція проаналізувала соцмережі, зв’язалася з хостинг-компаніями та перевірила сайт із ШІ-сервісами для модифікації фото. Встановити підозрюваного допомогли IP-адреси та електронні пошти, пов’язані з акаунтами. Усі сліди вели до одного з однокласників потерпілих.

Інциденти з використанням ШІ в Іспанії

Це не перший подібний випадок у країні. У 2023 році в регіоні Естремадура 15 школярів отримали по року умовно за використання ШІ для створення та поширення фейкових оголених фото своїх однокласниць. Вони брали обличчя дівчат із соцмереж і накладали на зображення оголених тіл. Ці фото потім поширювали у WhatsApp-групах.

Покарання також передбачало проходження курсів з гендерної рівності та відповідального користування технологіями.

Правозахисна організація Malvaluna, яка представляла інтереси потерпілих у цій справі, заявила, що подібні інциденти мають змусити суспільство задуматися про необхідність статевого виховання в школах. В організації наголосили, що формування уявлень про сексуальність через порнографію лише сприяє поширенню сексизму та насильства.

У березні 2024 року іспанський уряд повідомив, що працює над законом, який визнає кримінальними злочинами онлайн-грумінг та створення сексуального контенту за допомогою ШІ без згоди. Закон має посилити захист дітей та молоді в інтернеті.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.