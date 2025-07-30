Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Ірина Гамалій, редакторка сайту
5 хв.

Трамп оголосив про мита 25% для Індії, яка купує нафту та зброю у РФ

Трамп запровадив 25% мито на імпорт з Індії з серпня
Фото: Getty Images

Сполучені Штати з 1 серпня запроваджують 25% мито на імпорт товарів з Індії. Індія також може зазнати “невизначених санкцій” через закупівлю російських озброєнь та енергоресурсів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Reuters.

Трамп встановив мита проти Індії

Рішення США є жорсткішим порівняно з політикою щодо інших великих торгових партнерів, і може зруйнувати кілька місяців переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі.

Зараз дивляться

Це також ставить під загрозу співпрацю з Індією як одного з ключових союзників США у стримуванні Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

– Хоча Індія – наш друг, ми роками мали з ними досить обмежені торгові відносини, тому що їхні мита надто високі, одні з найвищих у світі, а також через найбільш обтяжливі й неприйнятні немонетарні торговельні бар’єри серед усіх країн, – написав Трамп у мережі Truth Social.

Президент США також звинуватив Індію в надмірній залежності від російського озброєння та енергоресурсів.

– Індія завжди закуповувала більшість свого військового обладнання в Росії та є найбільшим імпортером російських енергоресурсів – разом із Китаєм – у той час як весь світ вимагає, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Усе це – неприйнятно. Тому Індія сплачуватиме мито у розмірі 25% плюс штраф за вищезгадане, починаючи з 1 серпня, – наголосив Трамп.

У відповідь на заяву президента США уряд Індії оприлюднив короткий коментар, у якому йдеться, що Делі вивчає наслідки оголошених заходів і залишається відданим меті укладення справедливої торгової угоди з Вашингтоном.

– Індія та США протягом останніх кількох місяців ведуть переговори щодо укладення справедливої, збалансованої та взаємовигідної двосторонньої торговельної угоди. Ми залишаємося відданими цій меті, – йдеться у заяві.

Білий дім раніше попереджав Індію щодо її високих середніх мит – майже 39% на сільськогосподарську продукцію, зокрема до 45% на рослинні олії та близько 50% на яблука й кукурудзу.

Росія постачаю до Індії нафту

У першій половині 2025 року Росія залишалася головним постачальником нафти до Індії, на неї припадало 35% загального обсягу імпорту енергоресурсів.

Станом на сьогодні Сполучені Штати – найбільша економіка світу – мають торговельний дефіцит з Індією у розмірі $45,7 млрд, тоді як Індія є п’ятою за величиною економікою світу.

Кевін Гассетт, економічний радник Білого дому, заявив, що Трамп розчарований повільним прогресом у торговельних переговорах з Індією і вважає, що оголошення про 25-відсоткове мито має поліпшити ситуацію. Гассетт додав, що деталі додаткових санкцій будуть оприлюднені “найближчим часом”.

Індія є найбільшим імпортером російської нафти після Китаю та одним із головних покупців російської зброї.

США тривалий час намагалися переконати Нью-Делі зменшити цю залежність, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак Індія зберігала нейтральну позицію й наполягала на збереженні економічної співпраці з усіма сторонами.

Читайте також
Індія готова знайти заміну нафті з Росії у разі санкцій – міністр
Індія

Пов'язані теми:

ІндіяДональд Трампмитонафтасанкції
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь