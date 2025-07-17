Індія готова знайти заміну нафті з Росії у разі санкцій – міністр

Індія переконана, що зможе задовольнити свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо постачання з Росії потрапить під вторинні санкції.

Про це заявив міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі, передає Reuters.

Індія готова шукати альтернативу нафті з РФ

Пурі сказав, що Індія зможе впоратися з проблемами, пов’язаними із російським імпортом, шляхом постачання із інших країн.

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Він зазначив, що на ринку з’являється багато нових постачальників, таких як Гаяна, а також вже наявні пропозиції від Бразилії та Канади. Крім того, Індія збільшує обсяги розвідки та видобутку.

– Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим впораємося. Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли з 27 країн, в яких ми купували раніше, до 40 країн зараз, – сказав Пурі під час заходу в Нью-Делі.

За період січня-червня Росія залишалася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% всього імпорту. Далі розташувалися Ірак, Саудівська Аравія, ОАЕ і Сполучені Штати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії введенням 100% митних тарифів, якщо Москва за 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

Також він попередив країни, які купують російський експорт, що вони можуть зіткнутися із санкціями, якщо РФ не погодиться на мирну угоду.

Окремо генсек НАТО Марк Рютте попередив, що деякі країни, зокрема Індія, можуть дуже сильно постраждати від санкцій, якщо продовжать вести бізнес з Росією.

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