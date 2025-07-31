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Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Дочка Келлога: Нічна атака на Київ — це відповідь Путіна на дедлайн Трампа

Атака на Київ 31 липня 2025 року. Фото: МВС
Фото: ДСНС

Ударами по Україні глава Росії Володимир Путін “перевіряє рішучість і силу США”. Про це в соцмережі Х написала глава гуманітарного фонду RT Weatherman Foundation і дочка спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога Меган Моббс.

Обстріл Києва і України 31 липня: що сказала дочка Келлога

Під час доронової атаки на Київ 31 липня Меган Моббс повідомила, що Київ зазнає масованого удару безпілотників.

– Будьте впевнені, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні підвести, – йдеться в повідомленні.

Пізніше, коли РФ запустила по столиці ракети після відбою повітряної тривоги, дочка Келлога опублікувала ще одне повідомлення.

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– А потім пролунали російські ракети – але тільки після того, як цивільні жителі покинули бомбосховища, щоб повернутися додому, – написала Меган.

Вона вважає, що так Росія “надсилає Сполученим Штатам і Заходу чіткий сигнал: ми вас не боїмося”.

Зазначимо, що дочка Кіта Келлога вже не вперше коментує російські атаки на Україну.

Так, 6 червня Моббс звернулася до батька під час нічної масованої атаки Росії на українські міста. Меган написала, що, за її відчуттями, росіяни не хочуть миру.

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Джерело: Меган Моббс

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