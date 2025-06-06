Донька Келлога звернулася до батька під час атаки РФ по Україні: Росіяни не хочуть миру

Донька спецпредставника американського президента Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога – Меган Моббс звернулась до батька під час нічної масованої атаки Росії на українські міста.

Меган Моббс звернулася до свого батька у публікації у соцмережі X.

Донька Келлога про нічну атаку РФ на Україну

-Гучна ніч у Києві, тату. Можливо, це вибухи і стрілянина серед ночі, але у мене виникає дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру, – написала Моббс, згадавши акаунт Кіта Келлога.

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До свого допису Моббс прикріпила попередню публікацію, в якій нагадала про обстріли кількох українських міст: Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає ударів у відповідь, але точні удари України були завдані у відповідь на безперервні російські атаки на цивільне населення і лише після того, як Путін відмовився припинити вогонь.

Кіт Келлог на публікацію своєї доньки поки не відповів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував Меган Моббс за підтримку України.

– Дякую донці Кіта Келлога, Меган Моббс за підтримку України. Також дякую спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за зустріч у Вашингтоні, важливу розмову і повне взаєморозуміння. Путін – це зло, – написав Андрій Єрмак у Telegram.

Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, який постачає Україні гуманітарну допомогу та відправляє на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України.

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