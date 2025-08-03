Україна запровадила санкції проти капітанів російського тіньового флоту

У неділю, 3 серпня, президент Володимир Зеленський запровадив нові санкціїї проти РФ.

Ідеться про санкційний пакет, спрямований на боротьбу з тіньовим флотом російських танкерів, повідомляє сайт ОП.

Санкції проти тіньового флоту РФ

– Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлено три санкційні пакети, перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, то будемо синхронізовувати все це, всі ці пакети, з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій, – повідомив президент.

Зеленський додав, що наступного тижня планується узгодження санкцій партнерів в українській юрисдикції.

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– Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями, – додав глава держави.

Радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк уточнив, що пакет Капітани тіньового флоту передбачає персональні обмеження проти 94 капітанів, що брали участь у перевезенні російської нафти в обхід встановленої цінової стелі, а також проти п’яти компаній-операторів, які керують цим флотом.

Серед фігурантів санкційного списку – громадянин М’янми Со Хлаїн Він, який керує танкером JUN MA.

Цей танкер перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади й Австралії.

Він здійснив понад 40 рейсів із російських портів до таких країн, як Китай, Індія та Туреччина.

– Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною і закриють їм доступ до цивілізованого світу, – наголосив Власюк.

Нагадаємо, 4 липня президент Зеленський підписав закон про застосування санкцій до суден і повітряних суден, що беруть участь у тіньовому транспортуванні російської нафти, нафтопродуктів, зброї або військових.

16 липня Верховна Рада підтримала цей закон у другому читанні – за проголосував 291 народний депутат.

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