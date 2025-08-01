Зеленський: Росію почала тиснути перспектива нових санкцій

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість нових санкцій проти Росії, які все більше тиснуть на неї.

Про це очільник держави сказав у вечірньому зверненні від 1 серпня.

Санкції проти Росії: про що звернення Зеленського

Президент підкреслив, що багато хто у світі зараз підтримав Україну у зв’язку з останнім масштабним обстрілом Києва, що забрав 31 життя у столиці за одну ніч.

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– Давно є вже пропозиції припинення вогню – українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто у світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що є особливо важливим, що зараз на Росію почала тиснути перспектива нових сильних санкцій.

За його словами, вони зачеплять усі російські фінанси і кожну схема схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу.

Зеленський вважає, що тільки це здатне переконати Москву реально працювати для миру.

Він подякував США та Європі і всім друзям України у світі, хто прагне миру, та підкреслив, що Київ готовий максимально оперативно працювати для завершення війни.

– Ми всі чітко розуміємо, які кроки потрібні. Розуміємо, хто в Росії може ухвалювати рішення. Саме тому Україна вкотре вже пропонує перейти з технічного рівня розмов, не обмінюватись заявами, а реально зустрітись на рівні лідерів, – наголосив президент.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що є готовність усіх сторін до такої зустрічі, окрім Росії.

Президент анонсував зустріч в понеділок з питань реабілітації повернених з російського полону, гарантування всіх прав, відновлення документів та соціальної адаптації.

За його словами, наразі готують законопроєкт, який дасть захист та належне відновлення після полону, в тому числі – щодо набутих там хвороб.

Їх хочуть прирівняти за рівнем допомоги до тих, що були набуті під час служби в Силах оборони.

Зеленський додав, що керівник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів України з РФ.

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