Вночі дрони атакували Адлер: палає нафтобаза поряд із аеропортом Сочі
Вночі 3 серпня в російському Адлері Краснодарського краю пролунали вибухи – ударні дрони атакували місцеву нафтобазу. Там зараз вирує масштабна пожежа.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra.
Атака на Адлер сьогодні: що відомо
Місцеві жителі повідомляють, що горить адлерська нафтобаза Роснефть-Кубаньнефтепродук на вулиці Авіаційній, що розташована недалеко від місцевого аеропорту.
Аеропорт Сочі раніше повідомив про припинення роботи.
Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив атаку і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, горить резервуар із пальним. Пожежу на нафтобазі досі гасять.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв уточнив, що уламки безпілотника потрапили в цистерну з нафтопродуктами.
Уламки від вибуху також зачепили будови в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Постраждалих попередньо немає.
Під час нічної атаки на Адлер в аеропорту Сочі пасажирів евакуювали в укриття, проте людям там не сподобалось – дехто жалівся на відсутність води та на відсутність місць для сидіння.
У Міноборони РФ заявили всього про один збитий за ніч безпілотник у Краснодарському краї. А жителі раніше повідомили про щонайменше два влучання в нафтобазу в Адлері.