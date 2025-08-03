Вночі дрони атакували Адлер: палає нафтобаза поряд із аеропортом Сочі

Вночі 3 серпня в російському Адлері Краснодарського краю пролунали вибухи – ударні дрони атакували місцеву нафтобазу. Там зараз вирує масштабна пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака на Адлер сьогодні: що відомо

Місцеві жителі повідомляють, що горить адлерська нафтобаза Роснефть-Кубаньнефтепродук на вулиці Авіаційній, що розташована недалеко від місцевого аеропорту.

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Аеропорт Сочі раніше повідомив про припинення роботи.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив атаку і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, горить резервуар із пальним. Пожежу на нафтобазі досі гасять.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв уточнив, що уламки безпілотника потрапили в цистерну з нафтопродуктами.

Уламки від вибуху також зачепили будови в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Постраждалих попередньо немає.

Під час нічної атаки на Адлер в аеропорту Сочі пасажирів евакуювали в укриття, проте людям там не сподобалось – дехто жалівся на відсутність води та на відсутність місць для сидіння.

У Міноборони РФ заявили всього про один збитий за ніч безпілотник у Краснодарському краї. А жителі раніше повідомили про щонайменше два влучання в нафтобазу в Адлері.

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