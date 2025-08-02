Масована атака дронів на РФ: від ударів спалахнули НПЗ та радіозавод в Пензі

Вночі ударні дрони атакували об’єкти на території кількох російських областей. Під прицілом були, зокрема нафтопереробні заводи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Атака дронів на РФ 2 серпня: що відомо

Вночі вибухи лунали в Рязані – там після атаки дронів почалася пожежа на нафтопереробному заводі. Відомо, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії. За 2024 рік завод переробив приблизно 13,1 млн тонн нафти.

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За словами губернатора Пензенської області Олега Мельниченка, вибухи в регіоні лунали вночі та рано вранці. Дрони атакували пензенське підприємство. Яке саме, губернатор не уточнив, проте у соцмережах повідомляють, що це АО Электроприбор.

Він розповів, що внаслідок атаки дронів загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

Також відбулася атака БпЛА на Самарську область.

– Сьогодні вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби, – розповів губернатор В’ячеслав Федорищев.

У регіоні тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, а в аеропорту Курумоч діють обмеження на приймання і відправлення літаків.

НПЗ у Новокуйбишевську постачає пальне, зокрема й для реактивних літаків Су-27, МіГ-29, а також бомбардувальників Ту-22М та Ту-160. Цей НПЗ також виготовляє скраплені гази, бензол, фенол, ацетон, альфа-метилстирол та олефіни.

Дрони атакували й Ростовську область. Місцева влада повідомляє про збиття ударних безпілотників у Кам’янську-Шахтинському, Білій Калитві, Красносулинському, Кам’янському, Тарасівському, Чортківському та Верхньодонському районах.

У селищі Вуглеродівському Красносулинського району загорілася одна з будівель підприємства, вогонь загасили. Проте на місці загинув охоронець об’єкта, розповів губернатор Юрій Слюсар.

Вибухи у Феодосії 2 серпня

Вночі лунали вибухи у Феодосії, що в окупованому Криму.

За даними Telegram-каналу Крымский ветер, вночі в Феодосії пролунало щонайменше десяток потужних вибухів. Місцеві жителі чули проліт дронів.

Моніторингова група Крымского ветра з посиланням на дані супутникової зйомки повідомляє про пожежі на території та поруч, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (в/ч 66571).

Російське Міноборони вже відзвітувало про роботу своєї протиповітряної оборони.

Так, російська ППО нібито знищила та перехопила 112 українських безпілотників, зокрема: 34 – над територією Ростовської області, 31 – над територією Краснодарського краю, 12 – над територією Воронезької області, 11 – над територією Рязанської області, 5 БПЛА збито над територією Самарської області, 4 – над територією Пензенської області, 2 – над територією Бєлгородської області, по 1 БПЛА – над територіями анексованого Криму та Липецької області, 11 БПЛА збито над акваторіями Азовського і Чорного морів.

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