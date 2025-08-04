РФ зняла обмеження на розгортання ракет середньої дальності

Російська Федерація офіційно оголосила, що більше не вважає себе зобов’язаною дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

РФ про зняття обмежень на розгортання ракет

Як зазначили у МЗС РФ, Москва ухвалила таке рішення нібито через нарощування РСМД наземного базування з боку Заходу, розміщення в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зараз дивляться

У заяві йдеться, що рішення про конкретні заходи реагування ухвалюватиме керівництво Росії на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних ракет наземного базування.

У МЗС РФ додали, що водночас на рішення Москви впливатиме загальний розвиток ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності.

Нещодавно президент США Дональд Трамп розпорядився передислокувати два атомні підводні човни у відповідь на ядерні погрози з боку заступника глави Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Медведєв, коментуючи ситуацію, натякнув на можливість застосування ядерної зброї.

У своїй заяві російський посадовець послався на так звану мертву руку – автоматизовану систему ядерної відповіді, яка може діяти навіть у разі знищення командного центру.

Погрози Москви пролунали після нещодавніх заяв Трампа про необхідність досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.