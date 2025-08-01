Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідь на заяви Медведєва

Президент США Дональд Трамп наказав передислокувати два атомні підводні човни у відповідь на заяви заступника глави Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва.

Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Передислокація атомних підводних човнів США: заява Трампа

– Ґрунтуючись на вкрай провокаційних заявах колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником глави Ради Безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах – про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто слова, – наголосив Трамп.

Як зазначив президент США, слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Зараз дивляться

Дональд Трамп висловив сподівання, що це не буде одним із таких випадків. Американський президент подякував за увагу до цього питання.

Нещодавно заступник глави Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив ядерним ударом.

– Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якій він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія в усьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою, – заявив Медведєв.

Російський посадовець заявив, що Трампу потрібно “згадати свої улюблені фільми про ходячих мерців”, а також те, “якою небезпечною може бути неіснуюча в природі мертва рука”.

Варто зазначити, що мертва рука – це автоматизована система ядерної відповіді. Фактично Медведєв пригрозив ядерним ударом після заяв Трампа, спрямованих на досягнення мирної угоди між країною-агресором Росією та Україною.

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