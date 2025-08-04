Сигнал Заходу, а не Україні: чому РФ зняла обмеження на ракети середньої дальності

Зняття Росією зобов’язань про дотримання мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування майже нічого не змінює для України. Однак такий крок спрямований на погрози європейським країнам НАТО та їхнім союзникам.

Про це заявив глава правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України у США (у 2015-2019 роках) Валерій Чалий.

Чому РФ зняла обмеження на розгортання ракет

За словами експерта, йдеться про Договір про ракети середньої (1000-5500 км) та меншої (500-1000 км) дальності (ДРСМД, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), який був підписаний між США і СРСР.

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– По-перше, ДРСМД не діє вже остаточно з 2019 року. По-друге, ніхто вже його давно не дотримувався. У цей час такі країни як КНР, Іран, Індія, Пакистан та інші нарощували виробництво, – наголосив Чалий.

По-третє, крилатими ракетами такої дальності російські війська і так завдавали ударів по Україні, проте не з наземних систем, а з кораблів.

Саме розроблення, виробництво та розміщення в Європі нових ракет 9М729, які можна запускати з Іскандер-М, фактично призвела до руйнування Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, звернув увагу експерт.

– Принаймні, щодо Орєшніка – вони самі визнали застосування по Україні. Тобто явка була з повинною, – стверджує Чалий.

Зняття мораторію на розгортання ракет: яка мета РФ

Ще у 2019 році в офіційному коментарі МЗС України після засідання РНБО 6 березня вказувалося, що Київ та американські партнери засудили розробку та випробування РФ балістичної ракети РС-26 Рубеж на дальність близько 2200 км.

Крім цього, Україна та США не підтримали розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М, зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу.

До речі, ще тоді було чітко заявлено, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, зокрема відповідне ракетне озброєння, звернув увагу Чалий.

За його словами, російська заява зараз фактично повертає світ до ситуації часів холодної війни, коли розміщення такого типу ракет на європейських кордонах СРСР мало збільшити загрозу країнам Європи.

– Американці відповіли Першингами. Нічого нового, але агресор підіймає ставки, виймаючи можливі козирі. Небезпечна гра. Ця карта не козирна й може бути легко побита. Нічого доброго від перегонів озброєнь немає, але Росія її точно програє, – переконаний Чалий.

Якщо раніше лунали застереження, мовляв, Україні не варто мати у своєму арсеналі крилаті чи балістичні ракети дальністю 500, 1000 і більше км, то зараз ці позиції вже не витримують жодної критики, зазначив експерт.

На його думку, тоді не було переконливих пояснень, а зараз – взагалі відсутні будь-які аргументи.

Сьогодні вже немає сенсу виправдовуватися – Україні критично необхідні далекобійні ракети. Паралельно має бути запущена ефективна й прискорена співпраця з партнерами щодо створення спільного європейського ядерного щита, резюмував Чалий.

У понеділок, 4 червня, Міністерство закордонних справ Росії заявило про зняття мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

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