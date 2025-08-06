Обговорили, що було озвучено в Москві: Зеленський розмовляв з Трампом та лідерами ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з Дональдом Трампом щодо переговорів спецпосланця США Стівена Віткоффа та президента РФ Володимира Путіна.

Трамп та Зеленський обговорили розмову Віткоффа і Путіна

– Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення, – наголосив Зеленський.

Він додав, що у розмові також взяли участь європейські лідери. Президент України подякував “кожному з них за підтримку”.

Глава держави уточнив, що в ході розмови обговорювалося те, що “було озвучено в Москві”.

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– Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну, – зазначив Зеленський.

Перед цим Трамп повідомив у мережі Truth Social, що спецпосланець Стівен Віткофф провів “надзвичайно продуктивну зустріч” з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто “великого прогресу”.

Нагадаємо, 29 липня Трамп попередив, що у російського президента залишилося 10 днів (до 8 серпня) щоб зупинити війну проти України.

У разі відмови він пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви та вторинні обмеження для держав, які продовжують купувати російську нафту.

1 серпня Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати застосують санкції проти Росії, якщо вона не припинить бойові дії до визначеного терміну.

Він також зауважив, що Путін “досить добре обізнаний із санкційною системою” і вміє її обходити.

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