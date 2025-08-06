Трамп заявив про “великий прогрес” у переговорах Віткоффа з Путіним

Президент Дональд Трамп повідомив, що спецпосланець Стівен Віткофф провів “надзвичайно продуктивну зустріч” з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто “великого прогресу”.

Про це Трамп написав на платформі Truth Social, пише АР.

Трамп прокоментував зустріч Віткоффа і Путіна

Дональд Трамп додав, що він поінформував союзників Сполучених Штатів в Європі про цю зустріч.

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За його словами, вони спільно працюватимуть над припиненням війни між Росією та Україною “в найближчі дні та тижні”.

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з Дональдом Трампом щодо переговорів Віткоффа та Путіна.

– Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення, – наголосив Зеленський.

Він додав, що у розмові також взяли участь європейські лідери. Президент України подякував “кожному з них за підтримку”.

Глава держави уточнив, що в ході розмови обговорювалося те, що “було озвучено в Москві”.

– Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент США проводить політику, яка свідомо спрямована на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів з Україною щодо припинення бойових дій.

Як вважає посол США при НАТО Метью Вітакер, Трамп формує умови, за яких РФ буде змушена сісти за стіл переговорів і обговорювати можливість припинення вогню.

Наступним кроком для посилення тиску на РФ з метою завершення війни, на думку Вітакера, можуть стати вторинні санкції та митні тарифи проти держав, які продовжують купувати російську нафту та фактично фінансують війну проти України.

Йдеться, зокрема, про Китай, Індію та Бразилію.

У середу, 6 серпня, Трамп підписав указ про введення додаткового 25-відсоткового тарифу на імпорт з Індії у зв’язку з її закупівлею російських енергоносіїв.

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