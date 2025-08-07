Прямий потяг до Румунії: стартував маршрут Київ-Бухарест у тестовому режимі

У тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом з четверга, 7 серпня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресбрифінгу разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.

Київ Бухарест – потяг

– Вже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва, – пояснив Сибіга.

Міністри обговорили розвиток транскордонної співпраці, зокрема перспективи відкриття нового пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй, потенціал розбудови транспортного коридору з грецького портового міста Александруполіс до Одеси через Болгарію та Румунію.

Водночас Сибіга та Цоя приділили увагу можливості диверсифікації газопостачання через Трансбалканський коридор, за яким Україна нещодавно отримала газ з Азербайджану.

