Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Прямой поезд в Румынию: стартовал маршрут Киев-Бухарест в тестовом режиме

Киев Бухарест: поезд запускается в тестовом режиме
Фото: Pexels

В тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом с четверга, 7 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-брифинга вместе с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цой.

Киев Бухарест — поезд

— Уже сегодня в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев, — объяснил Сибига.

Министры обсудили развитие трансграничного сотрудничества, в частности перспективы открытия нового пункта пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией, потенциал развития транспортного коридора из греческого портового города Александруполис в Одессу через Болгарию и Румынию.

Сейчас смотрят

В то же время Сибига и Цоя уделили внимание возможности диверсификации газоснабжения через Трансбалканский коридор, по которому Украина недавно получила газ из Азербайджана.

Читайте также
Маршруты в Будапешт и Вену из Украины временно изменены — Укрзализныця
потяги

Источник: МИД

Связанные темы:

Андрей СибигаМЗС УкраїнипотягиРумунія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь