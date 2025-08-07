Прямой поезд в Румынию: стартовал маршрут Киев-Бухарест в тестовом режиме

В тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом с четверга, 7 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-брифинга вместе с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цой.

Киев Бухарест — поезд

— Уже сегодня в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев, — объяснил Сибига.

Министры обсудили развитие трансграничного сотрудничества, в частности перспективы открытия нового пункта пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией, потенциал развития транспортного коридора из греческого портового города Александруполис в Одессу через Болгарию и Румынию.

В то же время Сибига и Цоя уделили внимание возможности диверсификации газоснабжения через Трансбалканский коридор, по которому Украина недавно получила газ из Азербайджана.

Источник : МИД

