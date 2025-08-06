Рубіо назвав умову зустрічі Трампа і Путіна

Проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимром Путіним залежатиме від прогресу у досягненні миру в Україні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляють Sky News і Fox News.

Рубіо прокоментував можливість зустрічі Трампа і Путіна

Як повідомив держсекретар, переговори спеціального представника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 6 серпня “були продуктивними”, однак необхідно “далі просуватися вперед”.

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Рубіо додав, що Трамп уже поділився результатами перемовин з деякими європейськими лідерами.

– Ми також будемо проводити переговори з нашими європейськими союзниками та українцями протягом наступних кількох днів, щоб побачити, якого прогресу ми можемо досягти з цього боку. І тоді, сподіваємося, якщо все й надалі розвиватиметься, дуже скоро з’явиться можливість для президента зустрітися і з Путіним, і з Зеленським у якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому, – уточнив він.

Посадовець не виключив можливість телефонної розмови між Трампом і Путіним упродовж кількох наступних днів, хоча на даний момент такі контакти не заплановані.

Держсекретар наголосив, що має відбутися ще багато подій, перш ніж зустріч відбудеться.

– Ми ще повинні наблизитися достатньо до цієї точки, щоб така зустріч була продуктивною і вартою того, щоб її проводити. Сьогодні був хороший день, але попереду у нас багато роботи. Ще є багато перешкод, які потрібно подолати, і ми сподіваємося зробити це протягом наступних кількох днів і годин. Можливо, тижнів, – заявив Рубіо.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що Дональд Трамп повідомив європейським лідерам про готовність зустрітися з Путіним вже наступного тижня.

Сам Трамп заявив, що не буде робити коркретних прогнозів.

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