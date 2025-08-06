Трамп має намір зустрітися з Путіним наступного тижня – NYТ

Президент США Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив про готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.

Згодом він має намір провести тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

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Трамп готовий зустрітися з Путіним

За інформацією видання, Трамп зробив цю заяву 6 серпня під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

Він наголосив, що зустріч має відбутися без участі представників Європи. Співрозмовники Трампа з цим погодилися.

Чи підтримали ініціативу Трампа Зеленський та Путін – поки невідомо.

У розмові брали участь президенти США та України, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Раніше 6 серпня Дональд Трамп повідомив у Truth Social, що спеціальний представник Стівен Віткофф провів “надзвичайно продуктивну зустріч” із Путіним, під час якої було досягнуто “великого прогресу”.

Трамп додав, що США разом із європейськими союзниками працюють над припиненням війни між Росією та Україною “в найближчі дні та тижні”.

Після розмови з Трампом і європейськими лідерами президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія демонструє більше готовності до припинення бойових дій, ніж раніше.

На його думку, тиск на Кремль дає результати.

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