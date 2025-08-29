Вночі пролунали вибухи в Орлі – російське місто було під атакою дронів.

Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Атака на Орел 29 серпня: що відомо

Повітряна тривога в Орлі пролунали о другій годині ночі.

Зараз дивляться

Місцеві жителі у телеграм-каналах згодом писали, що чули щонайменше 15 вибухів. Після вибухів в одному з районів міста сталася пожежа, в небо піднявся стовп густого диму.

Губернатор Андрій Кличков підтвердив атаку дронів та заявив, що внаслідок “відбиття ворожих атак” пошкоджено дві будівлі в Орлі та ще дві – на території інших муніципалітетів Орловської області.

На даний момент відомо про одного потерпілого, якому надається необхідна медична допомога, повідомив він.

Атака дронів на РФ 29 серпня

Російське Міноборони повідомило, що за ніч над Росією та анексованим Кримом збито 54 українських БпЛА.

Зокрема: 18 – над територією Брянської області, 10 – над територією Криму, 9 – над Чорним морем, 8 – над територією Тверської області, 2 – над територією Орловської області, 2 – над територією Рязанської області, 2 – над територією Тульської області, 1 – над територією Курської області, 1 – над територією Калузької області, 1 – над територією Новгородської області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.