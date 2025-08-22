Морський дрон ГУР ліквідував п’ятьох елітних водолазів РФ у бухті Новоросійська

У бухті Новоросійська на території РФ морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у своєму Telegram-каналі.

Дрон ГУР ліквідував елітних водолазів РФ

– Літній гуркіт у Новоросійску – під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту, – йдеться у повідомленні.

Через дію РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Пізніше тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

Виконати завдання наказали групі з п’ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту Росії з так званого ПДСЗ (Підводні диверсійні сили та засоби).

ПДСЗ — це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників. На їхню підготовку витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Як зазначили у ГУР, під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував. Внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.

У розвідці додали, що серед особового складу російського флоту у Новоросійську лунає невдоволення безглуздим “мʼясним” наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи.

