США та ЄС готують новий спільний пакет санкцій проти Росії. Це буде вже 19-й за рахунком удар по російській економіці з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

19-й пакет санкцій проти Росії: про що йдеться

Зазначається, що до можливих заходів увійде обмеження роботи російських платіжних та кредитних систем, криптобірж, так званого тіньового флоту РФ та нафтової торгівлі агресора.

Зараз дивляться

Також можливі нові візові обмеження, портові, санкції проти сервісів із військовим застосуванням, включно з доступом до штучного інтелекту.

Щоб узгодити частину заходів із США, до Вашингтона планують відправити делегацію з європейських чиновників.

– Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібні партнери в Європі, – коментував ситуацію в інтерв’ю західним ЗМІ міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Захід спільно обговорює можливі обмеження, а також – вторинні тарифи.

Там розраховують, що економічний “колапс” підштовхне до переговорів диктатора Володимира Путіна.

Як Китай і треті країни допомагають обходити санкції

Тим часом американський лідер Дональд Трамп наразі утримується від введення прямих санкцій проти Росії, сподіваючись домовитись з Кремлем.

Проте він подвоїв тарифи на індійську нафту до 50%, щоб покарати Нью-Делі за продовження закупівлі російської сировини.

Попередні жорсткі санкції уже завдали чималої шкоди Москві, однак вона навчилась компенсовувати частину обмежень завдяки поставкам через Китай та треті країни.

Також РФ знайшла більше покупців своєї нафти та газу в інших державах, включно з Індією.

Обмеження для кредитних установ та “тіньового флоту”

Окремо Вашингтон розглядає обмеження проти так званого тіньового флоту російських танкерів, які перевозять нафту та газ, а також – проти таких енергетичних гігантів, як Роснефть та Лукойл.

У розширений список санкцій можуть додати заборону на перестрахування суден і обмеження для трейдерів нафти в третіх країнах.

Також Брюссель хоче накласти санкції на експорт товарів та хімікатів, які використовують у військовій промисловості РФ.

Під ударом можуть опинитися також іноземні компанії, зокрема Китай, який поставляє такі товари в Росію.

Наразі саме Китай є ключовим постачальником компонентів – зокрема, для виробництва дронів, якими Кремль атакує українські міста.

Ще одна країна, яка може потрапити під нові санкції – це Казахстан, який Москва використовує в якості інструменту для обходу санкцій.

Так, казахи імпортують необхідні росіянам товари у величезних обсягах, після чого перепродають їх росіянам, які пізніше виготовляють з них зброю.

Проте для того, щоб накласти обмеження на Казахстан, необхідно зібрати вагомі докази і отримати згоду усіх країн ЄС.

Очікується, що фінальна версія 19-го пакету санкцій може змінитися в процесі обговорень, які триватимуть найближчими тижнями.

Новий пакет планують представити офіційно уже в найближчі дні.

Нагадаємо, у рамках попереднього, 18-го пакету санкцій проти Росії, ЄС знизив стелю на ціну російської нафти з 60 до 47,6 доларів.

Це рішення набуло чинності 3 вересня.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.