США и ЕС готовят новый совместный пакет санкций против России. Это будет уже 19-й по счету удар по российской экономике с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

19-й пакет санкций против России: о чем идет речь

Отмечается, что в число возможных мер войдут ограничения работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, так называемого теневого флота РФ и нефтяной торговли агрессора.

Сейчас смотрят

Также возможны новые визовые ограничения, портовые, санкции против сервисов с военным применением, включая доступ к искусственному интеллекту.

Чтобы согласовать часть мер с США, в Вашингтон планируют отправить делегацию из европейских чиновников.

– Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны партнеры в Европе, – прокомментировал ситуацию в интервью западным СМИ министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Запад совместно обсуждает возможные ограничения, а также – вторичные тарифы.

Там рассчитывают, что экономический “колапс” подтолкнет к переговорам диктатора Владимира Путина.

Как Китай и третьи страны помогают обходить санкции

Между тем американский лидер Дональд Трамп пока воздерживается от введения прямых санкций против России, надеясь договориться с Кремлем.

Однако он удвоил тарифы на индийскую нефть до 50%, чтобы наказать Нью-Дели за продолжение закупок российского сырья.

Предыдущие жесткие санкции уже нанесли значительный ущерб Москве, однако она научилась компенсировать часть ограничений благодаря поставкам через Китай и третьи страны.

Также РФ нашла больше покупателей своей нефти и газа в других государствах, включая Индию.

Ограничения для кредитных учреждений и “теневого флота”

Отдельно Вашингтон рассматривает ограничения против так называемого теневого флота российских танкеров, которые перевозят нефть и газ, а также – против таких энергетических гигантов, как Роснефть и Лукойл.

В расширенный список санкций могут добавить запрет на перестрахование судов и ограничения для трейдеров нефти в третьих странах.

Также Брюссель хочет наложить санкции на экспорт товаров и химикатов, которые используются в военной промышленности РФ.

Под ударом могут оказаться также иностранные компании, включая Китай, который поставляет такие товары в Россию.

На данный момент именно Китай является ключевым поставщиком комплектующих – в том числе, для производства дронов, которыми Кремль атакует украинские города.

Еще одна страна, которая может попасть под новые санкции, – это Казахстан, который Москва использует в качестве инструмента для обхода санкций.

Так, казахи импортируют необходимые россиянам товары в огромных объемах, после чего перепродают их россиянам, которые позже изготавливают из них оружие.

Однако для того, чтобы наложить ограничения на Казахстан, необходимо собрать веские доказательства и получить согласие всех стран ЕС.

Ожидается, что финальная версия 19-го пакета санкций может измениться в процессе обсуждений, которые продлятся в ближайшие недели.

Новый пакет планируют представить официально уже в ближайшие дни.

Напомним, в рамках предыдущего, 18-го пакета санкций против России, ЕС снизил потолок на цену российской нефти с 60 до 47,6 долларов.

Это решение вступило в силу 3 сентября.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.