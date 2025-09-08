Новый удар по России: ЕС готовит санкции против энергетики, криптобирж и платежей – Bloomberg
США и ЕС готовят новый совместный пакет санкций против России. Это будет уже 19-й по счету удар по российской экономике с момента начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
19-й пакет санкций против России: о чем идет речь
Отмечается, что в число возможных мер войдут ограничения работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, так называемого теневого флота РФ и нефтяной торговли агрессора.
Также возможны новые визовые ограничения, портовые, санкции против сервисов с военным применением, включая доступ к искусственному интеллекту.
Чтобы согласовать часть мер с США, в Вашингтон планируют отправить делегацию из европейских чиновников.
– Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны партнеры в Европе, – прокомментировал ситуацию в интервью западным СМИ министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, Запад совместно обсуждает возможные ограничения, а также – вторичные тарифы.
Там рассчитывают, что экономический “колапс” подтолкнет к переговорам диктатора Владимира Путина.
Как Китай и третьи страны помогают обходить санкции
Между тем американский лидер Дональд Трамп пока воздерживается от введения прямых санкций против России, надеясь договориться с Кремлем.
Однако он удвоил тарифы на индийскую нефть до 50%, чтобы наказать Нью-Дели за продолжение закупок российского сырья.
Предыдущие жесткие санкции уже нанесли значительный ущерб Москве, однако она научилась компенсировать часть ограничений благодаря поставкам через Китай и третьи страны.
Также РФ нашла больше покупателей своей нефти и газа в других государствах, включая Индию.
Ограничения для кредитных учреждений и “теневого флота”
Отдельно Вашингтон рассматривает ограничения против так называемого теневого флота российских танкеров, которые перевозят нефть и газ, а также – против таких энергетических гигантов, как Роснефть и Лукойл.
В расширенный список санкций могут добавить запрет на перестрахование судов и ограничения для трейдеров нефти в третьих странах.
Также Брюссель хочет наложить санкции на экспорт товаров и химикатов, которые используются в военной промышленности РФ.
Под ударом могут оказаться также иностранные компании, включая Китай, который поставляет такие товары в Россию.
На данный момент именно Китай является ключевым поставщиком комплектующих – в том числе, для производства дронов, которыми Кремль атакует украинские города.
Еще одна страна, которая может попасть под новые санкции, – это Казахстан, который Москва использует в качестве инструмента для обхода санкций.
Так, казахи импортируют необходимые россиянам товары в огромных объемах, после чего перепродают их россиянам, которые позже изготавливают из них оружие.
Однако для того, чтобы наложить ограничения на Казахстан, необходимо собрать веские доказательства и получить согласие всех стран ЕС.
Ожидается, что финальная версия 19-го пакета санкций может измениться в процессе обсуждений, которые продлятся в ближайшие недели.
Новый пакет планируют представить официально уже в ближайшие дни.
Напомним, в рамках предыдущего, 18-го пакета санкций против России, ЕС снизил потолок на цену российской нефти с 60 до 47,6 долларов.
Это решение вступило в силу 3 сентября.