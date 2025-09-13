Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту та закликала Ізраїль визнати Палестинську державу.

Генасамблея ООН схвалила Нью-Йоркську декларацію

Генеральна Асамблея схвалила Нью-Йоркську декларацію про врегулювання питання між Ізраїлем та Палестиною щодо створення двох держав, ідеться на сайті ООН.

До складу органу входять усі 193 держави-члени ООН, 142 з яких проголосували за резолюцію на підтримку цього документа.

Ізраїль проголосував проти, разом із дев’ятьма іншими країнами – Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та Сполученими Штатами – тоді як 12 країн утрималися.

– Нью-Йоркська декларація є результатом міжнародної конференції, що відбулася в липні в штаб-квартирі ООН, організованої Францією та Саудівською Аравією, яка відновить свою роботу пізніше цього місяця, – йдеться у повідомленні.

Перед голосуванням посол Франції Жером Боннафон нагадав, що Нью-Йоркська декларація “викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав”.

Це передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, що утримуються там, та створення Палестинської держави, яка є одночасно життєздатною та суверенною.

Також у декларації закликається до роззброєння ХАМАСу та його виключення з управління в Газі, нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, а також до колективних гарантій безпеки.

Виступаючи перед голосуванням, посол Ізраїлю Денні Данон заявив, що “ця одностороння Декларація не запам’ятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї”.

