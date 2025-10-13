Бойовики угруповання ХАМАС звільнили всіх ізраїльських заручників, їх передали Червоному Хресту. Звільнені незабаром зустрінуться зі своїми родинами.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїля.

ХАМАС звільнив заручників

За інформацією Червоного Хреста, спочатку ХАМАС звільнив семеро ізраїльських заручників, яких передали співробітникам гуманітарної організації. Їх повезли до місця дислокації ЦАХАЛу у секторі Газа.

За кілька годин бойовики ХАМАСу звільнили ще 13 ізраїльських заручників. Таким чином усі заручники передані Ізраїлю.

