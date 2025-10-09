Ізраїль та палестинські бойовики ХАМАС 9 жовтня підписали угоду про припинення вогню і звільнення ізраїльських та палестинських заручників. Це перший етап ініціативи американського президента Дональда Трампа, спрямованої на припинення війни в Газі.

Про це повідомляє Reuters.

Угода між Ізраїлем та ХАМАСом

Дана угода є найбільшим кроком до припинення дворічної війни, в якій загинуло понад 67 тис. палестинців, та повернення останніх заручників ХАМАСу.

За угодою бої мають припинитися, Ізраїль повинен частково вивести війська з Гази, а ХАМАС звільнити усіх заручників в обмін на сотні ув’язнених, яких утримує Ізраїль.

Судна з продовольством та медикаментами зможуть в’їхати до Гази та допомогти місцевому населенню.

Повідомляється, що до Ізраїлю може приїхати Трамп.

Припинення вогню та ратифікація угоди Ізраїлем

Офіс прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що припинення вогню набере чинності після ратифікації угоди урядом.

Водночас палестинське джерело повідомило, що список ув’язнених палестинців ще не затвердили.

Подальші дії у 20-пунктному плані Трампа сторони ще мають обговорити, зокрема, хто та як керуватиме зруйнованим сектором Гази після закінчення бойових дій та якою буде доля ХАМАСу.

У Газі ізраїльські удари та ще було чути у четвер до офіційного початку перемир’я. Міністерство охорони здоров’я Гази повідомило, що в четвер вдень від ізраїльського вогню загинули щонайменше троє палестинців, а за попередні 24 години загинули дев’ятеро.

Як повідомляє Reuters, вже є ознаки того, що ізраїльські війська готуються до відступу. Так, поблизу табору Нуссейрат у центральній частині Гази ізраїльська армія підірвала покинуту позицію.

Поблизу коридору Нецарім, головного місця дислокації ізраїльських підрозділів у центральній частині Гази, армія використала десятки димових гранат для прикриття військ.

Дональд Трамп заявив, що роззброєння буде частиною другого етапу угоди щодо Гази, водночас Ізраїль наполягає, що ХАМАС повинен здати свою зброю.

– Я не буду про це говорити, тому що ви приблизно знаєте, що таке другий етап. Але… роззброєння буде, – сказав Трамп журналістам на засіданні кабінету міністрів.

Звільнення заручників

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом набере чинності протягом 24 годин після засідання ізраїльського уряду, а заручників звільнять протягом 72 годин.

Вважається, що 20 ізраїльських заручників утримуються у Газі, 26 – загинули, а доля ще двох невідома. ХАМАС зазначив, що повернення тіл загиблих може зайняти більше часу.

Згідно з планом, Армія оборони Ізраїлю відведе свої війська до узгодженої лінії, що дозволить їй тримати під контролем приблизно 53% території Гази.

Звільнених заручників передадуть Червоному Хресту, який переведе їх до місця дислокації ізраїльської армії у Газі. Потім солдати супроводжуватимуть їх до військової бази Реїм поблизу кордону, де на них чекатимуть родини.

Хто потребуватиме невідкладної медичної допомоги, тих доставлять літаком до лікарні Сорока в Беер-Шеві.

Дональд Трамп заявив, що заручники, яких утримує ХАМАС, повинні бути повернутися в понеділок або вівторок.

– Я спробую приїхати туди. Це буде день радості, – сказав він.

Понад 67 тис. палестинців загинули в результаті бойових дій у Газі з 7 жовтня 2023 року після того, як бойовики ХАМАСу штурмували ізраїльські міста та музичний фестиваль, вбивши 1200 осіб і захопивши 251 заручника.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України вітає домовленість між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню в межах мирного плану Трампа.

– Україна високо цінує лідерство Сполучених Штатів та особисту роль президента Дональда Трампа у посередництві та пошуку рішень, які відкривають шлях до припинення кровопролиття, звільнення заручників та полегшення гуманітарної кризи у Секторі Газа, – йдеться у заяві українського МЗС.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві сподіваються, що зусиль міжнародної спільноти вистачить й для примусу Росії до завершення війни проти України.

