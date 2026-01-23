У п’ятницю, 23 січня, на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулася розмова між делегаціями України, Росії та США. Уже має бути частина відповідей від РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський про переговори в Абу-Дабі

– Сьогодні багато завдань, в тому числі в нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова, – зазначив президент.

Він додав, що сторони обговорюють параметри закінчення війни. Президент припустив, що “вже зараз має бути принаймні частина відповідей від Росії”.

– Головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації, – розповів Зеленський.

За його словами, українська делегація – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця – постійно перебувають на зв’язку.

У суботу до переговорів доєднається генерал Андрій Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Вадим Скібіцький.

– По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати, – сказав глава держави.

Він зауважив, що тільки українського бажання закінчили війну не достатньо – треба, щоб і Росія хотіла цього.

Нагадаємо, сьогодні почалися тристоронні переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією. Сторони обговорюватимуть умови припинення повномасштабної війни. Перемовини будуть тривати три дні.

