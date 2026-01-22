Зеленський анонсував тристоронню зустріч між представниками України, США та РФ в ОАЕ
- Володимир Зеленський повідомив, що 23 та 24 січня в ОАЕ відбудеться перша тристороння зустріч команд України, США та Росії.
- За словами президента, ці переговори стануть продовженням його діалогу з президентом США Дональдом Трампом у Давосі та візиту американської делегації до Москви.
Команди України, Росії та США проведуть тристоронню зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах протягом п’ятниці та суботи, 23 і 24 січня відповідно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Зеленський про зустріч України, РФ і США в ОАЕ
За словами глави держави, у п’ятницю та суботу делегації України, Росії та США проведуть зустріч в ОАЕ.
Як пояснив Зеленський, американська команда поїде сьогодні в Москву.
– Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом. Зараз вони поїдуть. І моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, що це буде завтра, і післязавтра, – сказав він.
Як стверджує президент, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.
