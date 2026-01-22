Команди України, Росії та США проведуть тристоронню зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах протягом п’ятниці та суботи, 23 і 24 січня відповідно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський про зустріч України, РФ і США в ОАЕ

За словами глави держави, у п’ятницю та суботу делегації України, Росії та США проведуть зустріч в ОАЕ.

Як пояснив Зеленський, американська команда поїде сьогодні в Москву.

– Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом. Зараз вони поїдуть. І моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, що це буде завтра, і післязавтра, – сказав він.

Як стверджує президент, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час виступу в Давосі Зеленський назвав, скільки військовослужбовців втрачає Росії щомісяця під час повномасштабної війни проти України.

