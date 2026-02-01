Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що можливий військовий удар Сполучених Штатів по Ісламській Республіці неминуче призведе до масштабної регіональної війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє AP News.

За словами Хаменеї, будь-яка атака США лише ще більше загострить напруженість у регіоні.

Його заява пролунала на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати силу проти Ірану через жорстке придушення нещодавніх загальнонаціональних протестів.

Коментарі 86-річного іранського лідера стали найжорсткішим попередженням на адресу американського авіаносця USS Abraham Lincoln та супровідних військових кораблів США, які перебувають в Аравійському морі після рішень Вашингтона посилити військову присутність у регіоні.

Водночас залишається невідомим, чи піде Трамп на реальне застосування сили. Раніше він неодноразово заявляв, що Іран нібито зацікавлений у переговорах, а також наголошував на намірі обговорювати з Тегераном його ядерну програму.

Хаменеї ж назвав масові протести в країні переворотом, що фактично посилило позицію влади.

За даними правозахисників, від початку демонстрацій в Ірані було затримано десятки тисяч людей.

Обвинувачення у підбурюванні до заколоту можуть каратися смертю, що викликає занепокоєння щодо можливих масових страт у Тегерані – питання, яке у Вашингтоні називають червоною лінією.

На цьому тлі Іран оголосив про проведення військових навчань з бойовими стрільбами в неділю та понеділок у стратегічно важливій Ормузькій протоці, через яку проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою.

Центральне командування Збройних сил США вже застерегло від будь-яких загроз американським кораблям, літакам або комерційному судноплавству під час цих маневрів.

Хаменеї виступив із промовою у своїй резиденції в Тегерані під час початку багатоденних урочистостей, присвячених Ісламській революції 1979 року. Він заявив, що США зацікавлені в іранських ресурсах: нафті, газі та корисних копалинах і прагнуть “захопити цю країну, так само, як вони контролювали її раніше”.

– Американці повинні усвідомлювати, що якщо вони цього разу розпочнуть війну, це буде регіональна війна, – наголосив верховний лідер Ірану.

Він також додав: “Ми не є підбурювачами, ми не збираємося бути несправедливими до когось, ми не плануємо нападати на жодну країну. Але якщо хтось виявить жадібність і захоче напасти чи переслідувати, іранська нація завдасть йому важкого удару”.

Говорячи про внутрішню ситуацію, Хаменеї визнав, що частина населення мала економічні причини для невдоволення. Протести розпочалися 28 грудня після обвалу іранського ріала, але швидко переросли у прямий виклик чинній владі.

– Нещодавній заколот був схожий на державний переворот. Звичайно, переворот було придушено, – заявив він.

За його словами, учасники протестів атакували поліцію, урядові будівлі, установи Корпусу вартових Ісламської революції, банки та мечеті, а також спалювали копії Корану.

Американське агентство Human Rights Activists, яке використовує мережу джерел усередині Ірану, повідомляє, що під час репресій було затримано понад 49 500 осіб, а внаслідок насильства загинули щонайменше 6 713 людей, переважно демонстрантів.

Водночас Associated Press зазначає, що не може самостійно перевірити ці дані через відключення Ірану від глобального інтернету.

