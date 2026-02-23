Новий раунд переговорів між Іраном та Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми відбудеться у четвер, 26 лютого, у Женеві.

Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.

Переговори Ірану та США: що відомо

За словами очільника МЗС Оману, сторони мають намір скористатися “позитивним імпульсом” для просування до фіналізації потенційної домовленості.

— Радий підтвердити, що переговори США та Ірану тепер заплановані на цей четвер у Женеві, з позитивним імпульсом зробити додатковий крок до фіналізації угоди, — написав аль-Бусаїді в соцмережі X.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що готовий зустрітися зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.

У США наразі офіційно не коментували майбутні переговори.

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять можливі параметри домовленостей, які передбачають обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на послаблення американських санкцій.

Іран заявляє про готовність погодитися на суворий режим міжнародних інспекцій своїх ядерних об’єктів, а також намагається представити свою економіку, ослаблену санкціями, як привабливу для інвестицій американських компаній.

Водночас Тегеран категорично відкидає можливість переговорів щодо ракетної програми та підтримки проксі-груп у регіоні, називаючи ці питання “червоними лініями”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде опосередковано залучений до переговорів у Женеві.

Водночас верховний лідер Ірану Алі Хаменеї раніше заявляв, що президент США “не зможе повалити Ісламську Республіку”.

На тлі переговорів Сполучені Штати посилюють військову присутність в Аравійському морі. У відповідь Корпус вартових Ісламської революції 16 лютого розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці.

Іранські ЗМІ повідомляли, що метою навчань була перевірка готовності ВМС до можливих безпекових і військових загроз.

