Іран і США проведуть новий раунд ядерних переговорів у Женеві — МЗС Оману
- Іран і США проведуть переговори у Женеві 26 лютого.
- Оман виступає посередником між сторонами.
- Йдеться про ядерну програму та можливе пом’якшення санкцій.
Новий раунд переговорів між Іраном та Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми відбудеться у четвер, 26 лютого, у Женеві.
Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.
Переговори Ірану та США: що відомо
За словами очільника МЗС Оману, сторони мають намір скористатися “позитивним імпульсом” для просування до фіналізації потенційної домовленості.
— Радий підтвердити, що переговори США та Ірану тепер заплановані на цей четвер у Женеві, з позитивним імпульсом зробити додатковий крок до фіналізації угоди, — написав аль-Бусаїді в соцмережі X.
Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що готовий зустрітися зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.
У США наразі офіційно не коментували майбутні переговори.
Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять можливі параметри домовленостей, які передбачають обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на послаблення американських санкцій.
Іран заявляє про готовність погодитися на суворий режим міжнародних інспекцій своїх ядерних об’єктів, а також намагається представити свою економіку, ослаблену санкціями, як привабливу для інвестицій американських компаній.
Водночас Тегеран категорично відкидає можливість переговорів щодо ракетної програми та підтримки проксі-груп у регіоні, називаючи ці питання “червоними лініями”.
Президент США Дональд Трамп заявив, що буде опосередковано залучений до переговорів у Женеві.
Водночас верховний лідер Ірану Алі Хаменеї раніше заявляв, що президент США “не зможе повалити Ісламську Республіку”.
На тлі переговорів Сполучені Штати посилюють військову присутність в Аравійському морі. У відповідь Корпус вартових Ісламської революції 16 лютого розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці.
Іранські ЗМІ повідомляли, що метою навчань була перевірка готовності ВМС до можливих безпекових і військових загроз.