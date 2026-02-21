Адміністрація американського президента Дональда Трампа готова розглянути дозвіл Ірану на “символічне” збагачення урану до рівня, яке не дозволить створити ядерну бомбу.

Про це пише видання Axios із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Сценарій усунення Хаменеї та його сина

Така позиція Білого дому свідчить про те, що між червоними лініями, для обмеження ядерних можливостей Тегерану, може бути невеликий просвіт.

У той же час Трампу представили й військові варіанти, які передбачають прямі удари по верховному лідеру Алі Хаменеї.

— Президент Трамп буде готовий прийняти угоду, яку він зможе політично “продати” у себе в країні. Якщо іранці хочуть запобігти ударам, вони повинні зробити нам пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитися, — сказав високопоставлений американський чиновник і наголосив, що іранці продовжують втрачати шанс.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив напередодні, що Тегеран сформує свої позиції у найближчі два-три дні. Водночас американські та ізраїльські чиновники повідомили Axios, що Дональд Трамп дасть дозвіл на удар по об’єктах Ірану вже на цих вихідних.

Та навіть деякі з найближчих радників Дональда Трампа не знають, що президент вирішить зробити і коли. Один із високопоставлених радників Трампа зазначив, що Пентагон представив президентові численні варіанти розвитку подій.

— Пентагон має варіанти для кожного сценарію. Один із сценаріїв передбачає усунення аятоли (Алі Хаменеї), його сина Моджтабу, якого вважають потенційним наступником, та мулл, — сказав радник американського президента та наголосив, що ніхто не знає, який варіант обере Дональд Трамп.

Ще одне джерело підтвердило, що кілька тижнів тому Трампу запропонували план вбивства Алі Хаменеї та його сина.

Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що можливий військовий удар Сполучених Штатів по Ісламській Республіці неминуче призведе до масштабної регіональної війни на Близькому Сході.

Що відомо про ядерну програму Ірану

Наразі Іран не збагачує уран, оскільки центрифуги були знищені під час американських авіаударів у червні 2025 року. США та Ізраїль погрожують знову завдати ударів, якщо Тегеран відновить збагачення урану.

Аятола Алі Хаменеї заявляв, що Іран не відмовиться від свого права на збагачення урану. Водночас він зауважив, що уран використовуватимуть виключно в цивільних цілях.

Позиція Дональда Трампа однозначна — Іран не повинен збагачувати уран.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проведе зустріч із главою наглядового органу ООН з ядерної безпеки перед другим раундом переговорів зі США.

Джерело : Axios

