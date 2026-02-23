Иран и США проведут новый раунд ядерных переговоров в Женеве — МИД Омана
- Иран и США проведут переговоры в Женеве 26 февраля.
- Оман выступает посредником между сторонами.
- Речь идет о ядерной программе и возможном смягчении санкций.
Новый раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по иранской ядерной программе состоится в четверг, 26 февраля, в Женеве.
Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
Переговоры Ирана и США: что известно
По словам главы МИД Омана, стороны намерены воспользоваться “позитивным импульсом” для продвижения к финализации потенциального соглашения.
— Рад подтвердить, что переговоры США и Ирана теперь запланированы на этот четверг в Женеве, с позитивным импульсом сделать дополнительный шаг к финализации соглашения, — написал аль-Бусаиди в соцсети X.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что готов встретиться со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом.
В США пока официально не комментировали предстоящие переговоры.
Ожидается, что во время встречи стороны обсудят возможные параметры договоренностей, которые предусматривают ограничение ядерной деятельности Ирана в обмен на ослабление американских санкций.
Иран заявляет о готовности согласиться на строгий режим международных инспекций своих ядерных объектов, а также пытается представить свою экономику, ослабленную санкциями, как привлекательную для инвестиций американских компаний.
В то же время Тегеран категорически отвергает возможность переговоров по ракетной программе и поддержке прокси-групп в регионе, называя эти вопросы «красными линиями».
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет опосредованно вовлечен в переговоры в Женеве.
Это второй раунд контактов между США и Ираном в 2026 году после встреч в начале месяца в Маскате.
В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что президент США “не сможет свергнуть Исламскую Республику”.
На фоне переговоров Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в Аравийском море. В ответ Корпус стражей Исламской революции 16 февраля начал военно-морские учения в Ормузском проливе.
Иранские СМИ сообщали, что целью учений была проверка готовности ВМС к возможным угрозам безопасности и военным угрозам.