Новый раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по иранской ядерной программе состоится в четверг, 26 февраля, в Женеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

Переговоры Ирана и США: что известно

По словам главы МИД Омана, стороны намерены воспользоваться “позитивным импульсом” для продвижения к финализации потенциального соглашения.

Сейчас смотрят

— Рад подтвердить, что переговоры США и Ирана теперь запланированы на этот четверг в Женеве, с позитивным импульсом сделать дополнительный шаг к финализации соглашения, — написал аль-Бусаиди в соцсети X.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что готов встретиться со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом.

В США пока официально не комментировали предстоящие переговоры.

Ожидается, что во время встречи стороны обсудят возможные параметры договоренностей, которые предусматривают ограничение ядерной деятельности Ирана в обмен на ослабление американских санкций.

Иран заявляет о готовности согласиться на строгий режим международных инспекций своих ядерных объектов, а также пытается представить свою экономику, ослабленную санкциями, как привлекательную для инвестиций американских компаний.

В то же время Тегеран категорически отвергает возможность переговоров по ракетной программе и поддержке прокси-групп в регионе, называя эти вопросы «красными линиями».

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет опосредованно вовлечен в переговоры в Женеве.

Это второй раунд контактов между США и Ираном в 2026 году после встреч в начале месяца в Маскате.

В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что президент США “не сможет свергнуть Исламскую Республику”.

На фоне переговоров Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в Аравийском море. В ответ Корпус стражей Исламской революции 16 февраля начал военно-морские учения в Ормузском проливе.

Иранские СМИ сообщали, что целью учений была проверка готовности ВМС к возможным угрозам безопасности и военным угрозам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.