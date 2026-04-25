У Румунії впали уламки дронів під час атаки РФ на Україну
У Румунії після нічної атаки Росії на Україну виявили уламки безпілотників.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.
Уламки дронів у Румунії: що відомо
У ніч проти 25 квітня радари Румунії зафіксували дрони, які наближалися до повітряного простору країни.
Для контролю ситуації у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon британських ВПС з авіабази Фетешті.
Населення повіту Тулча отримало попередження про загрозу через систему RO-ALERT.
Згодом військові зафіксували радарний контакт із ціллю на відстані близько 1,5 км від українського міста Рені.
Близько 02:31 жителі міста Галац повідомили про падіння об’єкта. Пізніше в кількох місцях поблизу кордону виявили уламки дронів.
Унаслідок інциденту пошкоджено електричний стовп і допоміжну будівлю в одному з господарств.
Територію одразу оточили поліція та військові. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Міноборони Румунії заявили, що рішуче засуджують дії Росії.
Там наголосили, що подібні інциденти становлять загрозу не лише для громадян Румунії, а й для колективної безпеки НАТО та стабільності в Чорноморському регіоні.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням ракет і безпілотників.
Загалом ворог застосував 666 засобів повітряного нападу — 47 ракет і 619 дронів.
Сили ППО знищили або подавили 610 цілей, однак зафіксовано і влучання в різних регіонах України.