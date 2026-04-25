У ніч проти 25 квітня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Атака на Одеську область 25 квітня: що відомо

За словами Олега Кіпера, внаслідок влучань на півдні Одещини пошкоджено житлову забудову та припортову територію. На місцях виникли пожежі, однак їх уже ліквідували.

Як зазначили в Одеські обласній прокуратурі, загалом унаслідок атаки на Одеську область 25 квітня зруйновано три приватних домоволодіння, пошкоджено фасад та скління двоповерхового житлового будинку та ще одного приватного будинку, пошкоджено адміністративну будівлю, шість автомобілів.

Наразі відомо про двох постраждалих. Це 67-річний чоловік та 64-річна жінка. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Окремо стало відомо про атаку на цивільне судно під прапором Панами.

За даними віцепрем’єр-міністра з відновлення України, вночі під час виходу з порту судно, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів, зазнало удару російських дронів.

Унаслідок атаки на борту виникло загоряння. Екіпаж самостійно ліквідував пожежу.

Люди не постраждали. Після інциденту судно продовжило рух.

Остаточні наслідки атаки на Одеську область наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

Фото: Одеська ОВА

