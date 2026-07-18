Пожежі охопили склади Wildberries у двох регіонах РФ після нічної атаки
- У Московській та Тамбовській областях РФ горять склади Wildberries.
- OSINT-аналітики пов'язують пожежі з нічною атакою.
- В Електросталі дим від пожежі видно щонайменше за 50 км.
У Московській та Тамбовській областях Росії спалахнули пожежі на складах компанії Wildberries.
Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+, публікуючи відео очевидців і результати OSINT-аналізу.
Пожежі на складах Wildberries
За даними OSINT-аналітика ASTRA, в Електросталі Московської області після нічної атаки загорівся логістичний центр Wildberries. Вранці 18 липня місцеві жителі поширили кадри масштабної пожежі та густого стовпа чорного диму, а геолокація одного з відео підтвердила місце займання.
За повідомленнями очевидців, небо над околицями Електросталі та сусідніх населених пунктів затягнуло густим димом. За словами підписників ASTRA, його можна побачити з відстані щонайменше 50 км.
Склад в Електросталі обробляв приблизно 5-10% загального обороту замовлень Wildberries по Росії.
OSINT-аналіз також свідчить про масштабні пожежі в Ногінсько-Електростальській агломерації. Окрім логістичного центру Wildberries, вогонь охопив і нафтобазу в Ногінську.
Крім того, пожежа виникла на складі Wildberries у Котовську Тамбовської області. Раніше аналітики ASTRA також повідомляли, що цей об’єкт зазнав ураження під час нічної атаки.
Як повідомляє Exilenova+, є велика ймовірність, що саме російське ППО влучило у склад, після чого він загорівся.
За інформацією керівника Тамбовської області Євгена Первишова, внаслідок атаки на Котовськ загинули семеро людей, ще 24 дістали поранення.
Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень складів Wildberries у Московській області або причини виникнення пожеж російська влада не оприлюднила.
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Фото: Astra