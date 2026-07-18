У Московській та Тамбовській областях Росії спалахнули пожежі на складах компанії Wildberries.

Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+, публікуючи відео очевидців і результати OSINT-аналізу.

Пожежі на складах Wildberries

За даними OSINT-аналітика ASTRA, в Електросталі Московської області після нічної атаки загорівся логістичний центр Wildberries. Вранці 18 липня місцеві жителі поширили кадри масштабної пожежі та густого стовпа чорного диму, а геолокація одного з відео підтвердила місце займання.

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За повідомленнями очевидців, небо над околицями Електросталі та сусідніх населених пунктів затягнуло густим димом. За словами підписників ASTRA, його можна побачити з відстані щонайменше 50 км.

Склад в Електросталі обробляв приблизно 5-10% загального обороту замовлень Wildberries по Росії.

OSINT-аналіз також свідчить про масштабні пожежі в Ногінсько-Електростальській агломерації. Окрім логістичного центру Wildberries, вогонь охопив і нафтобазу в Ногінську.

Крім того, пожежа виникла на складі Wildberries у Котовську Тамбовської області. Раніше аналітики ASTRA також повідомляли, що цей об’єкт зазнав ураження під час нічної атаки.

Як повідомляє Exilenova+, є велика ймовірність, що саме російське ППО влучило у склад, після чого він загорівся.

За інформацією керівника Тамбовської області Євгена Первишова, внаслідок атаки на Котовськ загинули семеро людей, ще 24 дістали поранення.

Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень складів Wildberries у Московській області або причини виникнення пожеж російська влада не оприлюднила.

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Фото: Astra

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