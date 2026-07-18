В Московской и Тамбовской областях России загорелись пожары на складах компании Wildberries.

Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и Exilenova+, публикуя видео очевидцев и результаты OSINT-анализа.

Пожары на складах Wildberries

По данным OSINT-аналитика ASTRA, в Электростале Московской области после ночной атаки загорелся логистический центр Wildberries. Утром 18 июля местные жители распространили кадры пожара и густого столба черного дыма, а геолокация одного из видео подтвердила место воспламенения.

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По сообщениям очевидцев, небо над окрестностями Электростали и соседних населенных пунктов затянуло густым дымом. По словам подписчиков ASTRA, его можно увидеть с расстояния не менее 50 км.

Склад в Электростале обрабатывал примерно 5-10% общего оборота заказов Wildberries по России.

OSINT-анализ также свидетельствует о масштабных пожарах в Ногинско-Электростальской агломерации. Кроме логистического центра Wildberries, огонь охватил и нефтебазу в Ногинске.

Кроме того, пожар возник на складе Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Ранее аналитики ASTRA также сообщали, что этот объект потерпел поражение во время ночной атаки.

Как сообщает Exilenova+, велика вероятность, что именно российское ПВО попало в склад, после чего он загорелся.

По информации руководителя Тамбовской области Евгения Первышова, в результате атаки на Котовск погибли семь человек, еще 24 получили ранения.

Пока официальной информации о масштабах повреждений складов Wildberries в Московской области или причины возникновения пожаров российские власти не обнародовали.

Фото: Astra

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