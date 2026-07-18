Пожары охватили склады Wildberries в двух регионах РФ после ночной атаки
- В Московской и Тамбовской областях РФ горят склады Wildberries.
- OSINT-аналитики связывают пожары с ночной атакой.
- В Электростали дым от пожара виден не менее 50 км.
В Московской и Тамбовской областях России загорелись пожары на складах компании Wildberries.
Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и Exilenova+, публикуя видео очевидцев и результаты OSINT-анализа.
Пожары на складах Wildberries
По данным OSINT-аналитика ASTRA, в Электростале Московской области после ночной атаки загорелся логистический центр Wildberries. Утром 18 июля местные жители распространили кадры пожара и густого столба черного дыма, а геолокация одного из видео подтвердила место воспламенения.
По сообщениям очевидцев, небо над окрестностями Электростали и соседних населенных пунктов затянуло густым дымом. По словам подписчиков ASTRA, его можно увидеть с расстояния не менее 50 км.
Склад в Электростале обрабатывал примерно 5-10% общего оборота заказов Wildberries по России.
OSINT-анализ также свидетельствует о масштабных пожарах в Ногинско-Электростальской агломерации. Кроме логистического центра Wildberries, огонь охватил и нефтебазу в Ногинске.
Кроме того, пожар возник на складе Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Ранее аналитики ASTRA также сообщали, что этот объект потерпел поражение во время ночной атаки.
Как сообщает Exilenova+, велика вероятность, что именно российское ПВО попало в склад, после чего он загорелся.
По информации руководителя Тамбовской области Евгения Первышова, в результате атаки на Котовск погибли семь человек, еще 24 получили ранения.
Пока официальной информации о масштабах повреждений складов Wildberries в Московской области или причины возникновения пожаров российские власти не обнародовали.
Фото: Astra