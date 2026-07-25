У ніч проти 25 липня в низці регіонів Росії повідомляли про атаку безпілотників. Після оголошення повітряної тривоги в Єкатеринбурзі виникла пожежа поблизу логістичного центру Wildberries, в Енгельсі зафіксували займання біля військового аеродрому.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про бавовну в Росії.

Атака на Єкатеринбург

Після оголошення безпілотної небезпеки в Єкатеринбурзі Свердловської області пролунали вибухи та згодом виникла пожежа на території логістичного центру Wildberries.

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За даними OSINT-аналітиків Telegram-каналу Astra, займання сталося за адресою: вулиця Перспективна, 12/2. На оприлюднених очевидцями кадрах видно, що горить територія поруч зі складом, ймовірно, автомобілі на парковці.

У компанії Russ & Wildberries повідомили місцевим ЗМІ, що на об’єкті завчасно евакуювали персонал.

Раніше губернатор Свердловської області Денис Паслер попереджав про загрозу атаки безпілотників. Місцеві жителі також публікували відео прольоту дронів над регіоном. В аеропорту Кольцово тимчасово припинили польоти.

Пожежа в Енгельсі

У місті Енгельс Саратовської області також сталася пожежа. За аналізом Astra, горіла будівля на вулиці Енгельс-1, де, ймовірно, розташована військова частина.

Поруч із місцем займання знаходяться об’єкти військового аеродрому Енгельс-2, який неодноразово ставав ціллю українських атак.

Водночас місцеві жителі у соцмережах писали, що не чули характерних звуків ударів, тому причинно-наслідковий зв’язок між пожежею та атакою безпілотників наразі не підтверджений.

Удар по Бєлгороду

Виконувач обов’язків губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив про масовану атаку українських безпілотників на Бєлгород і Бєлгородський округ.

За його словами, у місті зафіксовано пошкодження житлового будинку та комерційного об’єкта, виникли займання, які ліквідовували пожежні підрозділи. Також влада повідомила про постраждалих, яких госпіталізували.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ стверджує, що під удар потрапили логістичні склади, підстанція Южна та район ТЕЦ Луч. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Атака на Ростовську область

У Ростовській області в ніч проти 25 липня оголошували повітряну тривогу. За словами губернатора Юрія Слюсаря, російські сили ППО працювали в усіх районах регіону і нібито збили безпілотники та ракети.

За інформацією місцевої влади, у Ростові внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено житлову інфраструктуру, комерційні підприємства й складські приміщення. Виниклі пожежі.

У Красносулинському районі частково пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю автомобільного пункту пропуску Новошахтинськ.

У М’ясниківському районі, за даними Слюсаря, частково пошкоджено комерційні об’єкти.

Що заявляє Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі російські сили ППО нібито збили 328 українських безпілотників над низкою регіонів, а також над тимчасово окупованим Кримом і акваторією Азовського моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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