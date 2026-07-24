Склади Wildberries у Сімферополі та під Санкт-Петербургом уражені під час нічної атаки
- У ніч проти 24 липня безпілотники атакували щонайменше три об'єкти Wildberries.
- Wildberries тимчасово зупинила роботу логістичних комплексів.
У ніч проти 24 липня безпілотники атакували щонайменше три логістичні об’єкти Wildberries — сортувальний центр в окупованому Сімферополі та два ключові хаби поблизу Санкт-Петербурга.
Про це повідомила пресслужба Wildberries та російські Telegram-канали.
Атака на сортувальний центр Wildberries у Сімферополі: що відомо
Уночі безпілотники атакували окупований Сімферополь. Місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу на території сортувального центру Wildberries.
Пізніше OSINT-спільноти поширили кадри сильного займання, однак зазначили, що фото та відео потребують додаткової верифікації.
Водночас пресслужба Wildberries підтвердила, що після атаки персонал сортувального центру було евакуйовано.
— Сортувальний центр компанії в Сімферополі був евакуйований відповідно до вимог безпеки, – повідомили у компанії.
Про масштаби пошкоджень на об’єкті Wildberries офіційно не повідомляли.
Атака на логістичний склад Wildberries у Новосаратівці: що відомо
За даними OSINT-аналітиків ASTRA, після аналізу десятків відео очевидців та геолокації встановлено, що масштабна пожежа виникла на складі Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області.
Склад розташований у логістичному парку Уткіна Заводь і фактично межує із Санкт-Петербургом, тому його часто називають складом Wildberries Санкт-Петербург.
Логістичний парк має площу близько 210 тис. кв. м та є одним із найбільших складських комплексів класу “А” у Ленінградській області.
На його території працюють не лише потужності Wildberries, а й інші орендарі, тому пошкодження могли отримати кілька компаній.
Атака на логістичний склад Wildberries у Шушарах: що відомо
Після нічної атаки компанія також оголосила про тимчасове припинення роботи логістичного комплексу Шушари у Санкт-Петербурзі.
Комплекс Шушари є одним із ключових логістичних центрів Wildberries на північному заході Росії.
Після реконструкції його площа становить близько 106 тис. кв. м, а сам об’єкт забезпечує сортування та розподіл товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.
Останніми днями логістичні центри Wildberries регулярно опиняються серед імовірних цілей атак безпілотників у різних регіонах РФ.
Зокрема у ніч проти 18 липня після атаки спалахнули склади компанії в Електросталі Московської області та Котовську Тамбовської області.
20 липня OSINT-аналітики повідомляли про можливе ураження ще двох логістичних центрів компанії в Підмосков’ї.
У ніч проти 22 липня пожежі виникли на складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.
Наступної ночі, 23 липня, російські моніторингові Telegram-канали та OSINT-спільноти повідомляли, що однією з імовірних цілей атаки на Воронеж міг бути логістичний центр Wildberries.