У ніч проти 24 липня безпілотники атакували щонайменше три логістичні об’єкти Wildberries — сортувальний центр в окупованому Сімферополі та два ключові хаби поблизу Санкт-Петербурга.

Про це повідомила пресслужба Wildberries та російські Telegram-канали.

Атака на сортувальний центр Wildberries у Сімферополі: що відомо

Уночі безпілотники атакували окупований Сімферополь. Місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу на території сортувального центру Wildberries.

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Пізніше OSINT-спільноти поширили кадри сильного займання, однак зазначили, що фото та відео потребують додаткової верифікації.

Водночас пресслужба Wildberries підтвердила, що після атаки персонал сортувального центру було евакуйовано.

— Сортувальний центр компанії в Сімферополі був евакуйований відповідно до вимог безпеки, – повідомили у компанії.

Про масштаби пошкоджень на об’єкті Wildberries офіційно не повідомляли.

Атака на логістичний склад Wildberries у Новосаратівці: що відомо

За даними OSINT-аналітиків ASTRA, після аналізу десятків відео очевидців та геолокації встановлено, що масштабна пожежа виникла на складі Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області.

Склад розташований у логістичному парку Уткіна Заводь і фактично межує із Санкт-Петербургом, тому його часто називають складом Wildberries Санкт-Петербург.

Логістичний парк має площу близько 210 тис. кв. м та є одним із найбільших складських комплексів класу “А” у Ленінградській області.

На його території працюють не лише потужності Wildberries, а й інші орендарі, тому пошкодження могли отримати кілька компаній.

Атака на логістичний склад Wildberries у Шушарах: що відомо

Після нічної атаки компанія також оголосила про тимчасове припинення роботи логістичного комплексу Шушари у Санкт-Петербурзі.

Комплекс Шушари є одним із ключових логістичних центрів Wildberries на північному заході Росії.

Після реконструкції його площа становить близько 106 тис. кв. м, а сам об’єкт забезпечує сортування та розподіл товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Останніми днями логістичні центри Wildberries регулярно опиняються серед імовірних цілей атак безпілотників у різних регіонах РФ.

Зокрема у ніч проти 18 липня після атаки спалахнули склади компанії в Електросталі Московської області та Котовську Тамбовської області.

20 липня OSINT-аналітики повідомляли про можливе ураження ще двох логістичних центрів компанії в Підмосков’ї.

У ніч проти 22 липня пожежі виникли на складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

Наступної ночі, 23 липня, російські моніторингові Telegram-канали та OSINT-спільноти повідомляли, що однією з імовірних цілей атаки на Воронеж міг бути логістичний центр Wildberries.

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