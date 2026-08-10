Українські військові здійснюють системну ліквідацію російських засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби поблизу Геленджика, де розташована резиденція кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра).

Удари по ППО поблизу Геленджика

Серію влучних ударів розпочали 7 серпня, коли поруч із цим об’єктом вдалося уразити комплекс РЕБ Волна Купол Гарант.

Зараз дивляться

Він був дислокований на території військової частини №2156 і відповідав за придушення супутникового зв’язку Starlink у радіусі 20 км.

За словами військового аналітика Яна Матвєєва, ця система ефективно протидіє безпілотникам, однак через свої габарити (розміром із незначну військову базу) вона є помітною ціллю з повітря. Знищення цього об’єкта підтверджують супутникові кадри.

Ліквідація РЕБ створила коридор для українських безпілотників, що дозволило вже в ніч на 9 серпня завдати удару по зенітному ракетному комплексу С-400, розміщеному всього за пів кілометра від місця попереднього влучання.

Як зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, атака відбулася саме в момент, коли ЗРК здійснював пуск шести ракет. Пожежа на об’єкті тривала близько трьох годин.

За оцінкою Матвєєва, супутникові фото фіксують знищення щонайменше однієї пускової установки, що практично позбавляє резиденцію російського диктатора Путіна захисту.

Сам комплекс площею 17,7 тис. кв. метрів розташований за 20 км від Геленджика. Об’єкт став відомим завдяки розслідуванню засновника Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному.

На його території розташована власна безпольотна зона, басейн, аквадискотека, підземні та спортивні споруди. Прилеглі 7 тис. га, як стверджувалося у розслідуванні, належать російській ФСБ. Загальну вартість будівництва оцінювали у понад 100 мільярдів рублів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.