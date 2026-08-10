Украинские военные осуществляют системную ликвидацию российских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вблизи Геленджика, где находится резиденция кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадьяра).

Удары по ПВО вблизи Геленджика

Серия точных ударов началась 7 августа, когда рядом с этим объектом удалось поразить комплекс РЭБ Волна Купол Гарант.

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Он был дислоцирован на территории воинской части №2156 и отвечал за подавление спутниковой связи Starlink в радиусе 20 км.

По словам военного аналитика Яна Матвеева, эта система эффективно противодействует беспилотникам, однако из-за своих габаритов (размером с незначительную военную базу) она является заметной целью из воздуха. Уничтожение этого объекта подтверждают спутниковые кадры.

Ликвидация РЭБ создала коридор для украинских беспилотников, что позволило уже в ночь на 9 августа нанести удар по зенитному ракетному комплексу С-400, расположенному всего в полукилометре от места предыдущего попадания.

Как отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ, атака произошла именно в момент, когда ЗРК осуществлял пуск шести ракет. Пожар на объекте длился около трех часов.

По оценке Матвеева, спутниковые фото фиксируют уничтожение по меньшей мере одной пусковой установки, что практически лишает резиденцию российского диктатора Путина защиты.

Сам комплекс площадью 17,7 тыс. кв. метров расположен в 20 км от Геленджика. Объект стал известен благодаря расследованию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

На его территории находится собственная бесполетная зона, бассейн, аквадискотека, подземные и спортивные сооружения. Близлежащие 7 тыс. га, как утверждалось в расследовании, принадлежат российской ФСБ. Общую стоимость строительства оценивали в более чем 100 миллиардов рублей.

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