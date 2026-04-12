Довкола резиденції кремлівського диктатора Володимира Путіна у Валдаї збудували нові вежі з системами протиповітряної оборони Панцир.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, за даними журналістів-розслідувачів, які проаналізували супутникові знімки, у березні довкола резиденції Путіна у Валдаї збудували сім нових веж із системами ППО Панцир. Тепер повітряний простір навколо резиденції охороняє 27 зенітних ракетно-гарматних комплексів.

Зазначається, що будівництво одразу семи нових веж для Панцирів розпочали 17 березня. На деяких із них уже стоять ракетно-гарматні комплекси.

Системи ППО у Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого і малого діаметра. За таким самим принципом розташовані вежі з Панцирями навколо Москви

Раніше агентство Радіо Свобода виявило понад 20 веж із великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із ЗРГК Панцир на території та по периметру особливої економічної зони Алабуга в Татарстані. Там росіяни виготовлять безпілотники Герань – модифіковані версії іранських Шахедів.

У грудні минулого року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито атакувала резиденцію Володимира Путіна. Президент Володимир Зеленський сказав, що за подібними заявами стоять заплановані удари по Україні, зокрема столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія не надала жодних доказів “атаки на резиденцію Путіна”, оскільки такого нападу не було насправді.

Згодом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також не знайшли жодних підтверджень заявам очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.

