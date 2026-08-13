У російському місті Салават, що в Башкортостані, місцеві жителі повідомляють про появу диму в районі підприємства Газпром Нафтохім Салават.

За даними Telegram-каналу ASTRA, повідомлення про дим з’явилися після оголошення в регіоні безпілотної небезпеки.

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Спочатку не повідомлялося, що саме стало причиною задимлення.

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Проте згодом губернатор регіону Радій Хабіров повідомив, що Башкортостан атакують ударні дрони. Уламки одного з безпілотників упали в промзоні Салавата. Виникла пожежа.

Газпром Нафтохім Салават — це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів. Підприємство випускає бензин, дизельне пальне, поліетилен та іншу продукцію, забезпечуючи близько 2,7% загальної нафтопереробки Росії.

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Фото: Supernova+

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