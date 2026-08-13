В Башкортостане после атаки горит возле НПЗ Газпром Нефтехим Салават
В российском городе Салават в Башкортостане местные жители сообщают о появлении дыма в районе предприятия Газпром Нефтехим Салават.
По данным Telegram-канала ASTRA, сообщения о дыме появились после объявления в регионе беспилотной опасности.
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Сначала не сообщалось, что именно стало причиной задымления.
Однако впоследствии губернатор региона Радий Хабиров сообщил, что Башкортостан атакуют ударные дроны. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возник пожар.
Газпром Нефтехим Салават – это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, полиэтилен и другую продукцию, обеспечивая около 2,7% от общей нефтепереработки России.
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Фото: Supernova+