Зустріч президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та генерального секретаря НАТО Марка Рютте 2 вересня буде зосереджена передусім на посиленні гібридних загроз із боку Росії та зміцненні оборонної співпраці між ЄС і НАТО.

Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо.

Зустріч Урсули фон дер Ляєн та Марка Рютте 2 вересня: що відомо

Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн мають обговорити гібридні загрози й посилення оборонної взаємодії між ЄС та НАТО.

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– Справді, часто буває так, що зустрічі додають до календаря президентки фон дер Ляєн незадовго до їхнього проведення. Цю завтрашню зустріч між президенткою та генеральним секретарем Рютте слід розглядати в контексті того, як ми зміцнюємо нашу оборонну співпрацю в межах Європи та з НАТО, – заявила Піньо.

Вона наголосила, що така зустріч має особливе значення на тлі “зростання гібридних загроз, яке ми спостерігаємо”.

Піньо зазначила, що вона не може наперед сказати, що саме обговорюватиметься на зустрічі.

Речницю Єврокомісії запитали, чи буде порушуватися під час зустрічі тема України та її потреби в ракетах-перехоплювачах.

Паула Піньо відповіла, що “така дискусія навряд чи можлива без згадки про Україну, без згадки про те, що відбувається в Європі, що, очевидно, має серйозні наслідки також для у ЄС”.

Нагадаємо, голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що дії Росії на території європейських держав уже не можна вважати лише гібридними атаками.

За її словами, Європа вже стикається з фактичними атаками, на які НАТО повинно виробити спільну відповідь.

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