Німецький уряд вважає Росію причетною до спроб атаки з використанням безпілотника в аеропорту Лейпцига 4 серпня. Такого висновку дійшли німецькі органи безпеки разом із європейськими партнерами.

Про це заявили міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль на спільній пресконференції, повідомляє Tagesschau.

Причетність Росії

За словами Добріндта, отримані німецькою стороною дані чітко вказують на причетність Росії. На місці інциденту правоохоронці виявили безпілотник, вибухівку та детонуючі технології, які характерні для інших російських гібридних операцій та війни РФ проти України.

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Добріндт наголосив, що поєднання використаних технологій та окремих елементів операції свідчить про професійний рівень її підготовки. Планування та реалізація атаки потребували значних технічних знань. Водночас безпосереднє виконання диверсії, за оцінкою німецьких спецслужб, належало до сфери діяльності агентів нижчого рівня.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін виходить із того, що Росія може здійснити проти Німеччини й нові подібні атаки. Хоча Німеччина формально не перебуває у стані війни з Росією, Москва розглядає країну як військовий об’єкт.

– Наше послання керівництву Росії чітке: ми не дозволимо атакам Росії розділити чи залякати нашу соціальну згуртованість, – наголосив Вадефуль.

За його словами, Берлін продовжить підтримувати Україну та одночасно посилюватиме власну обороноздатність.

Які заходи Німеччина запроваджує проти РФ

У відповідь на спробу атаки німецький уряд оголосив про низку заходів щодо Росії.

Зокрема:

генеральне консульство РФ у Бонні закриють з 18 вересня;

російського посла викличуть до МЗС Німеччини;

контракт на будівництво Російського дому в Берліні буде розірвано;

контроль за в’їздом громадян Росії до Німеччини посилять;

Берлін посилить тиск на російський “тіньовий флот”;

Німеччина виступатиме в ЄС за запровадження санкцій проти інших російських посадовців, яких вважають відповідальними за операцію.

Після закриття генконсульства в Бонні російське посольство в Берліні залишиться єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині.

Окремо Вадефуль заявив, що Російський дім у Берліні німецька сторона вважає одним із осередків російської розвідувальної діяльності в країні.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала ці заходи антиросійськими та заявила, що Росія готує відповідь. Водночас у Німеччині наголошують, що заходи проти РФ координуватимуть із партнерами по ЄС та НАТО.

Підтримка НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що блок повністю солідарний з Німеччиною після російської гібридної атаки в Лейпцигу 4 серпня.

— Докази беззаперечні. І я вітаю заходи, оголошені Німеччиною у відповідь. НАТО продовжуватиме посилювати нашу здатність стримувати та захищати всіх союзників від будь-якої загрози – включно із зловмисними діями, подібними до тих, що ми бачили в Лейпцигу та в інших частинах Альянсу, — наголосив Марк Рютте.

Що відомо про дрон в аеропорту Лейпцига

Увечері 4 серпня на території аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою. Неподалік перебували кілька українських вантажних літаків. Аеропорт має важливе значення для логістики та постачання військової допомоги Україні.

На борту українського Ан-124, поруч із яким у Лейпцигу виявили дрон із вибухівкою, були завантажені боєприпаси.

25 серпня стало відомо, що слідчі виявили третій дрон із вибухівкою гексогеном біля аеропорту Лейпцига, що свідчить про планування масштабнішої атаки на український літак, ніж вважалося раніше.

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