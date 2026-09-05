До столиці РФ прибули спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Літак, на борту якого перебували американські представники, приземлився в московському аеропорту Внуково.

Представники президента США прибули до Москви

За даними моніторингового сервісу FlightRadar24, спецлітак U.S. Air Force Boeing C-32A прямував з міжнародного аеропорту Маямі з проміжною посадкою в Гельсінкі, після чого перетнув повітряний кордон Росії.

Російські медіа оприлюднили відео з кортежем, призначеним для зустрічі американської делегації.

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Зокрема, російські журналісти стверджують, що спецпредставник диктатора РФ Кирило Дмитрієв приїхав до аеропорту Внуково, щоб особисто зустріти Віткоффа та Кушнера.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня Віткофф і Кушнер мають провести переговори в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, а вже 6 вересня запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Нещодавно ЗМІ писали, що Віткофф і Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до української столиці. Як стверджується, Віткофф нібито почав побоюватися візиту до Києва через російські залякування та безпекові ризики на тлі атак РФ.

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