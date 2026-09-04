Віткофф та Кушнер обговорюють альтернативи візиту до Києва через залякування з боку РФ – ЗМІ
- Kyiv Independent із посиланням на джерело пише, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зараз обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до української столиці.
- За даними видання, Віткофф почав побоюватися візиту до Києва через російські залякування та безпекові ризики на тлі атак РФ по столиці.
Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обдумують альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку РФ, пишуть ЗМІ.
Віткофф та Кушнер обговорюють альтернативи візиту до Києва через залякування з боку РФ
Видання Kyiv Independent з посиланням на обізнане джерело повідомляє, що Віткофф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5–6 вересня, проте Віткофф “почав боятися” візиту до української столиці, оскільки є залякування з боку РФ. Наразі розглядається, наскільки поїздка до Києва є безпечною.
– Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно, – повідомив співрозмовник видання.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують на вихідних відвідати Росію та Україну в межах переговорів щодо завершення війни.
Поїздка до України поки остаточно не підтверджена.
Також варто зазначити, що 31 серпня США та Україна стали предметно обговорювати дату першого візиту представників Трампа до України під час телефонної розмови Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.