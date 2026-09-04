Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обдумують альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку РФ, пишуть ЗМІ.

Віткофф та Кушнер обговорюють альтернативи візиту до Києва через залякування з боку РФ

Видання Kyiv Independent з посиланням на обізнане джерело повідомляє, що Віткофф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5–6 вересня, проте Віткофф “почав боятися” візиту до української столиці, оскільки є залякування з боку РФ. Наразі розглядається, наскільки поїздка до Києва є безпечною.

– Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно, – повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують на вихідних відвідати Росію та Україну в межах переговорів щодо завершення війни.

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Поїздка до України поки остаточно не підтверджена.

Також варто зазначити, що 31 серпня США та Україна стали предметно обговорювати дату першого візиту представників Трампа до України під час телефонної розмови Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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