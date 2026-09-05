В столицу РФ прибыли спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Самолет, на борту которого находились американские представители, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Представители президента США прибыли в Москву

По данным мониторингового сервиса FlightRadar24, спецсамолет U.S. Air Force Boeing C-32A следовал из международного аэропорта Майами с промежуточной посадкой в ​​Хельсинки, после чего пересек воздушную границу России.

Российские медиа обнародовали видео с кортежем, предназначенным для встречи американской делегации.

Сейчас смотрят

В частности, российские журналисты утверждают, что спецпредставитель диктатора РФ Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Внуково, чтобы лично встретить Уиткоффа и Кушнера.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Уиткофф и Кушнер должны провести переговоры в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, а уже 6 сентября запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Недавно СМИ писали, что Уиткофф и Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в украинскую столицу. Как утверждается, Уиткофф якобы начал опасаться визита в Киев из-за российских запугиваний и рисков безопасности на фоне атак РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.