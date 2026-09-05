Спецпредставители США Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
- Спецпредставители президента США Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров с Путиным.
- После встречи в столице РФ американская делегация планирует отправиться в Киев на переговоры с президентом Украины Зеленским.
В столицу РФ прибыли спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Самолет, на борту которого находились американские представители, приземлился в московском аэропорту Внуково.
Представители президента США прибыли в Москву
По данным мониторингового сервиса FlightRadar24, спецсамолет U.S. Air Force Boeing C-32A следовал из международного аэропорта Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки, после чего пересек воздушную границу России.
Российские медиа обнародовали видео с кортежем, предназначенным для встречи американской делегации.
В частности, российские журналисты утверждают, что спецпредставитель диктатора РФ Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Внуково, чтобы лично встретить Уиткоффа и Кушнера.
Как сообщалось ранее, 5 сентября Уиткофф и Кушнер должны провести переговоры в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, а уже 6 сентября запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Недавно СМИ писали, что Уиткофф и Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в украинскую столицу. Как утверждается, Уиткофф якобы начал опасаться визита в Киев из-за российских запугиваний и рисков безопасности на фоне атак РФ.